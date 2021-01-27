KTÜ’de PET CT cihazının açılışı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesinde ,daha önce kiralama yoluyla hizmet veren PET - CT cihazı satın alındı. Satın alınan cihazın açılışı bugün Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, KTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Tıp Fakültesi öğretim görevlileri ile birlikte yapıldı.

Açılışta konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "PET cihazı hastanemize, bölge insanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanser hastalarının tedavisinde önemli bir cihaz. Teknoloji hamlesi kapsamında, inşallah ilerde kendi cihazımızı yapacağız. Eski rektörümüz Süleyman bey zamanında işlemler başlamıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Trabzon Valisi Ustaoğlu ise, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının özverili mücadelelerine dikkat çekerek, "Malumunuz pandemi sürecinden geçiyoruz. Sağlık camiamız bu işin ön cephesinde en büyük mücadeleyi veren kahramanlarımızın başında geliyor. Burada KTÜ Tıp Fakültesi bölgemizin en eski sağlık birimlerinin başında geliyor. Bölgeye hitap eden, bölgemizin sağlık hizmetlerinde bizim için çok çok özellikle bir yere sahip.Cihazın daha bir firma üzerinden hizmet verdiğine ancak bundan sonra KTÜ'nün kendi malı olacağına dikkat çeken Vali Ustaoğlu, "Üniversitemiz açısından çok daha anlamlı olacak. Gönül arzu eder buna çok müracaat edilmesin ama maalesef hayatın gerçeği" diye konuştu. Açılışın ardından Vali Ustaoğlu ve KTÜ Rektörü Çuvalcı birlikte merkezi gezdi. KTÜ'de PET CT Cihazı hatırlanacağı üzere 2015 yılında hizmete girmişti.

PET - CT CİHAZI NEDİR?

PET-CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu görüntüsünü verir.Özellikle onkoloji (kanser) alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu belirleme amacıyla PET-CT kullanılıyor.PET-CT, kanserli hücrelerin bir özelliği olan artmış glikoz metabolizmasından faydalanıyor. Çekim öncesi, damar içine radyoaktif işaretli şeker molekülü veriliyor ve bu molekül tümörleşen hücrelerde birikiyor.Tüm vücuttan görüntü alındığı için kanserin vücutta başka bir yere sıçraması (metastaz) gibi durumlar saptanabiliyor.Ayrıca ilk başladığı yerin bilinmediği metastazların tanısı, evrelendirme, yeniden evrelenme için de yararlanılıyor.PET-CT'nin kullanıldığı başlıca kanser türleri şunlar: Akciğer kanseri Meme kanseri* Lenf kanseri (lenfoma Jinekolojik kanserler, Kolorektal kanserler Yöntemi daha az görülen diğer kanserlerin görüntülenmesinde kullanılabiliyor.PET-CT, aynı zamanda epilepsi odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığının erken tanısı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da rol oynuyor.