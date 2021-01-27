SON DAKİKA: Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik sürüyor! 27 Ocak 2021 Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika: En çok tercih edilen yatırım aracı altın fiyatlarıyla beraber gündem olmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yaşadığı düşüşle dikkat çeken sarı metalin bu düşüş hareketi gelen olumlu koronavirüs aşı haberleriyle bağlantılı olduğu uzmanlarca bildirilirken yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde canlı ve güncel altın fiyatlarını yatırımlarına yön verebilmek amacıyla takip ediyor. İşte son dakika tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlara göre; teşviklerin devamı durumu altın fiyatları için destekleyici unsur olması beklenirken, artık teşvik paketlerinin sonuna gelindiğinin sinyalinin gelmesi durumunda ise ons altın için muhtemel satış baskısı söz konusu olabilir. Salgın sürecinde yaşanan her türlü gelişmeden direkt olarak etkilenen sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu…