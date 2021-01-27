Telefon devlerinin yatırım adresi olduk

Güney Koreli Samsung ve Çinli Oppo'dan sonra telefon devi Xiaomi de iki faz halinde planladığı yatırıma 20 milyon dolarla başlayacak. Çinli firmanın ikinci fazla birlikte yatırım miktarının 30-40 milyon dolara ulaşması bekleniyor. İstanbul Avcılar'da bir fabrika kuracak olan Xiaomi, ilk fazda 2 bin kişiye istihdam sağlayacak, ikinci fazda ise kapasite artışına gidecek. Çin merkezli Tecno, TCL ve Vivo da Türkiye'de yatırım kararı almıştı.Ülkemizde üretim yaparak Avrupa'ya yakın olmayı planlayan firmalar, bu yatırımlarıyla iç pazarın yanı sıra ürünlerini ihracata da yönlendirmenin avantajlarından yararlanacak. Türkiye'de üretecekleri cihazları, pazar potansiyeli yüksek olan diğer bölgelere satma hedefiyle ülkemizde üretim kararı alan firmaların yatırımlarını aşama aşama artırmaları bekleniyor.Bilindiği gibi, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden (GB) dolayı Avrupa'ya ürün satması Çin'den daha kolay. Çinli firmaların bu yatırım motivasyonlarının altında ABD ile yaşanılan ticaret savaşının da etkisi hayli büyük. Çinli akıllı telefon üreticisi firmalar, şimdilik Huawei üzerinden yürütülen savaşta en kötüsüne hazırlanarak pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. Ayrıca Türkiye'nin fiyatı 200 doların altında olan cep telefonlarına ithalatta gözetim uygulaması getirmesinin de şirketlerin yatırım kararında etkili olduğu belirtiliyor.