Vergi borcu yapılandırma başvuruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şubat ayına kadar başvuruların alınacağı bilinirken ocak ayının bitimine kısa süre kala İnteraktif Vergi Dairesi ve e devlet üzerinden işlemler hız kazandı. Vatandaşın yükünü hafifleten bu kanunla birlikte KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcun 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı yakalanıyor. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman? 2021 e-Devlet ile KYK, SGK, MTV borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları son günlerde epey araştırılıyor. KYK, SGK, MTV borçları interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Son duyuruya göre vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmış bugün tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi 1 Şubat olarak kabul edilmişti…