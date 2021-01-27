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'ndan çiftçilere Tasarruflu Sulama Kredisi

Giriş Tarihi: 27.1.2021 ABONE OL
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere Tasarruflu Sulama Kredisi
Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktararak, şunları kaydetti: "Bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL'ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak. Özkaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl. Krediden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek."
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Ziraat Bankası'ndan çiftçilere Tasarruflu Sulama Kredisi
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