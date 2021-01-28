Son dakika altın fiyatları 28 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar milyonlarca yatırımcının gündeminde yerini almaya devam ediyor. Rekor fiyatların ardından sarı metalin grafiğinde gözlemlenen düşüş hareketi yerini durgunluğa bıraktı. Serbest piyasalarda altının gram fiyatının 436 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 711 TL olarak kaydedildi. Peki, 28 Ocak 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 OCAK 2021)

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları gün içerisinde binlerce yatırımcı tarafından canlı ve güncel rakamlarıyla takip ediliyor. Sarı metalde son günlerde yaşanan düşüş hareketinin nedeni uzman isimler tarafından olumlu yöndeki aşı haberleriyle bağdaştırılırken ilerleyen günlerdeki seyri ise büyük ve küçük yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor…