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28 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gün içerisinde takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metal geçtiğimiz sene belirli aralıklarla rekor fiyatlara ulaşmış 500 TL’nin üzerinde işlem görmüştü. Gelen olumlu yöndeki aşı haberleriyle beraber fiyatlarda çok ciddi bir düşüş gözlemlendi. Şimdilerde altının gram fiyatı 436 TL’den işlem görüyor. Peki, 28 Ocak Perşembe bugün Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 28.1.2021 15:18 Son Güncelleme: 28.1.2021 15:18 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 28 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar milyonlarca yatırımcının gündeminde yerini almaya devam ediyor. Rekor fiyatların ardından sarı metalin grafiğinde gözlemlenen düşüş hareketi yerini durgunluğa bıraktı. Serbest piyasalarda altının gram fiyatının 436 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 711 TL olarak kaydedildi. Peki, 28 Ocak 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 OCAK 2021)

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları gün içerisinde binlerce yatırımcı tarafından canlı ve güncel rakamlarıyla takip ediliyor. Sarı metalde son günlerde yaşanan düşüş hareketinin nedeni uzman isimler tarafından olumlu yöndeki aşı haberleriyle bağdaştırılırken ilerleyen günlerdeki seyri ise büyük ve küçük yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 394,49

SATIŞ: 424,79

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.906,00

SATIŞ: 2.950,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.425,00

SATIŞ: 1.446,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.917,00

SATIŞ: 2.955,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.804,49

SATIŞ: 2.858,82

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Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 438,22

SATIŞ: 438,28

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 713,00

SATIŞ: 724,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!
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Son dakika altın fiyatları 28 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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