Dev proje Yusufeli barajında son durum: 275. metre tamamlandı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatı tamamlandı.Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, şu ana kadar ise 3,95 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede lider blokta son 4 metre kalan beton atılarak 275. metreye ulaşıldı.

Yusufeli barajının 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesinden 25 metre kısayken, barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olacak. Yusufeli barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Yusufeli barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak.