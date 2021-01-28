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yattı mı? 28 Ocak 2021 sorgulama ekranı!

Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen yatan iller sorgulaması devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım maaşları her ayın belli tarihlerinde yatırılıyor. Ocak ayı evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden sorgulanıyor. Peki ? 28 Ocak 2021 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:26 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı? 28 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Ocak ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması hız kazandı. Evinde ağır engelli, bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü vatandaşlar sorgulamalarını e devlet hizmeti üzerinden sağlıyor. 15 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlayan evde bakım maaşı şu ana kadar 41 il için ödendi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? 28 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım maaşı yatan iller sıklıkla araştırılıyor. Her ayın belirli tarihlerinde il il yatırılan maaşlar şu ana kadar 41 şehirde banka hesaplarına yattı. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…

Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 41 ilimize evde bakım parası yatırıldı.

EN SON YATIRILAN EVDE BAKIM MAAŞI İLLER LİSTESİ

1- Tokat

2- Bilecik

3- Uşak

4- Mersin

5- Konya

6- Van

7- Manisa

8- İstanbul

9- Ankara

10- Şanlıurfa

11- Aksaray

12- Şırnak

13- Sakarya

14- Zonguldak

15- Samsun

16- Karabük

17- Ordu

18- Diyarbakır

19- Bolu

20- Aydın

21- Kırklareli

22- Antalya

23- Isparta

24- Hatay

25- Afyonkarahisar

26- Kocaeli

27- İzmir

28- Bursa

29- Adana

30- Edirne

31- Kars

32- Muğla

33- Düzce

34- Erzincan

35- Niğde

36- Kayseri

37- Balıkesir

38- Erzurum

39- Osmaniye

40- Çanakkale

41- Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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Evde bakım maaşı yattı mı? 28 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
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