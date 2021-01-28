Ocak ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması hız kazandı. Evinde ağır engelli, bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü vatandaşlar sorgulamalarını e devlet hizmeti üzerinden sağlıyor. 15 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlayan evde bakım maaşı şu ana kadar 41 il için ödendi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? 28 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım maaşı yatan iller sıklıkla araştırılıyor. Her ayın belirli tarihlerinde il il yatırılan maaşlar şu ana kadar 41 şehirde banka hesaplarına yattı. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…
Evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 41 ilimize evde bakım parası yatırıldı.
1- Tokat
2- Bilecik
3- Uşak
4- Mersin
5- Konya
6- Van
7- Manisa
8- İstanbul
9- Ankara
10- Şanlıurfa
11- Aksaray
12- Şırnak
13- Sakarya
14- Zonguldak
15- Samsun
16- Karabük
17- Ordu
18- Diyarbakır
19- Bolu
20- Aydın
21- Kırklareli
22- Antalya
23- Isparta
24- Hatay
25- Afyonkarahisar
26- Kocaeli
27- İzmir
28- Bursa
29- Adana
30- Edirne
31- Kars
32- Muğla
33- Düzce
34- Erzincan
35- Niğde
36- Kayseri
37- Balıkesir
38- Erzurum
39- Osmaniye
40- Çanakkale
41- Kayseri
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir