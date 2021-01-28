“İhtiyaca özel sigorta ürünleri sigortalılık seviyesini yükseltir”

Geridebıraktığımız 2020 yılının bize farklı tecrübeler ve yeni bilgiler öğrettiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, çağın gerekliliklerinin temelinde, ihtiyacı karşılayacak hızlı ve pratik çözümler ile kuvvetli bir teknolojik altyapının bulunduğunu söyledi. "Sektörün bu zamana kadar yaşadığı sorunlardan bir tanesi, sigorta bilinirliğinin ve bilincinin yeteri kadar gelişememesi ile kişilerin gelir seviyesindeki duruma paralel sigorta penetrasyonunun yetersiz olmasıdır. Bununla birlikte, sektörümüzün talebe paralel oto sigortalarına daha eğilimli olması, oto sigortalarındaki mevcut yapı ile genel olarak teknik yapıda zarar edilmesi, son senelerde şirket gelirlerinin teknik gelirler ile değil ancak mali gelirler ile sağlanması ve bu gelişimin de sürdürülebilirlikten uzak olmasıdır. Sektördeki bu yapıyla yola çıkarak, penetrasyon seviyelerini yükseltmenin en temel yollarından biri, ihtiyaca özel sigorta ürünlerinin geliştirilmesidir" diyen Pamukçu, sigorta talebinin nasıl artacağı ile ilgili şunları söyledi: "Basit ve anlaşılır oto dışı branş ürünleri ile birlikte, gelir seviyelerine ve ihtiyaca yönelik mikro ürünlerin oluşturulması, sigortalı adetinin artırılmasının önünü açacak ve sigorta talebini artıracaktır." Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak önceliklerini ve 2021 yılındaki hedeflerini şöyle anlattı, "Şirket olarak önceliğimiz, sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle hem maksimum fayda sağlamak, hem de bu faydaların sigortalı adayları tarafındaki farkındalığını öne çıkartarak genel olarak sigorta bilincini oluşturmaktır. Şirketimiz 2021 yılında, oto dışı branş ürünlerine ağırlık vererek özellikle de sağlık ürünleri ile sektörde daha fazla söz sahibi olmayı planlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, tüm altyapı ve teknik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıllar için, müşteri deneyimi alanında hayata geçirilmesi planlanan ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak uygulama altyapısı ile hizmet kalitesinin en üst seviyede verilmesi planlanmaktadır."