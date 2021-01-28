Kırsal kesimdeki kadınlar için girişimci olma fırsatı

AB Erasmus Plus programı kapsamında ve Mersin Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen F2F Trust projesi, kadınlar arasında bir köprü görevi görerek, kırsal kesimde yaşayan kadınların girişimci olması için fırsat sunuyor.

Kazan kazan prensibine dayanan proje, mentör (rehber, rol model) olmak isteyen deneyimli kadınların, el işi yapan kadınlara ürettiklerini internet üzerinden satmalarının yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor. Böylece her iki tarafın da potansiyelinin ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Mersin Üniversitesi koordinatör olduğu F2F Trust Projesinde, Türkiye'deki diğer ortaklarla birlikte Romanya, Litvanya, Slovakya ve Polonya da uluslararası projenin ortakları arasında yer alıyor.

Projede tasarlanan kullanıcı dostu eğitim platformu üzerinden mentörler ve girişimci olmak isteyen kadınlar bir araya gelebilecek.