“Sağlık güvencesi lüks olmaktan çıktı”

Her türlü riske karşı kendimizi koruma altına almanın önemli olduğunu ve bu yolun da sigortadan geçtiğini vurgulayan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Yıllardır insanlarda sağlık sigortalarının lüks olduğu algısı vardı, en önemli değer olan sağlığın sigorta altına alınmasını geri planda bırakıyorlardı. Pandemi tecrübesi ile beraber sağlık alanındaki sigorta güvencesinin farkına vardık. Sağlık sigortaları branşına alternatif olarak geliştirilen ve her kesimden insana sağlık güvencesi ulaştırmak amacıyla bir alternatif olan tamamlayıcı sağlık sigortaları ulaşılabilir fiyatları ile her bütçeye hitap ediyor. Sektör olarak pandemide iyi bir sınav verdik, biz de Doğa Sigorta olarak COVID-19 tedavilerini teminat kapsamına alarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında bir fark yarattık. 2020 Ekim sonunda sektörümüz tamamlayıcı sağlık sigortası alanında 1 milyar 152 milyon lira prim üretti. Rakamlardan gördüğümüz kadarıyla TSS ürünü, yaygın hastane ağı, sigortalılara sunduğu cazip ek hizmetler ve diğer birçok avantajı ile sigortalılara güvence sağlamaya devam ediyor. Bütçeyi zorlamayan koşullarla TSS ürününe sahip olmak mümkün. Doğa Sigorta Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile birlikte anlaşmalı sağlık kuruluşu ağımız ile sigortalılarımıza; sadece yatarak tedavi ve yılda 6 ve 10 kez ayakta tedavi kullanım limiti olan olan iki ayrı yatarak tedavi ürünümüzle toplam 3 adet plan sunuyoruz. SGK şartı aranmaksızın geleneksel sağlık sigortasının geçerli olduğu tüm anlaşmalı kurumlarda geçerli A+ Sağlık Sigortamız da mevcut. Özel hastane ve doktor seçme imkanı, yenileme garantisi ve PSA hizmetlerini de ücretsiz olarak sunuyoruz" açıklamalarında bulundu.