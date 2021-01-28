Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucata yönelik uygulanan dampinge karşı önlemler sürecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, söz konusu ülkelerdeki "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, CIF bedelinin yüzde 7,76 ila 42,44'ü arasında değişen oranlarda uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Önlem, 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Bu sürede bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.