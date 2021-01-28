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! Bankaların : Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan ihtiyacı arttırdı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Ocak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 28.1.2021 08:33 ABONE OL
SON DAKİKA! Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (28 OCAK 2021 PERŞEMBE)

Bankaların 28 Ocak Perşembe tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

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İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.62

Konut Kredisi ADK: 1.40

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!
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SON DAKİKA! Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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