SON DAKİKA! Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (28 OCAK 2021 PERŞEMBE)

Bankaların 28 Ocak Perşembe tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...