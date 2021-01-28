SON DAKİKA! Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 28 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…
Bankaların 28 Ocak Perşembe tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42