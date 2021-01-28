Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenler Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk faiz kararının ardından, kredi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.52
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.39
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.53