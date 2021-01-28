Türkiye bin 297 uçuşla Avrupa’da birinci oldu

Türk hava sahası 26 Ocak Salı günü transit uçuşlarla birlikte tüm havalimanlarından geçekleştirilen bin 297 uçuşu ile Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL) verilerine göre Türk hava sahası 26 Ocak Salı günü transit uçuşlarla birlikte tüm havalimanlarından geçekleştirilen bin 297 uçuşu ile Avrupa'da ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ise 425 uçuşla hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin "Eurocontrol ağında 26 Ocak günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise 425 uçuş ile hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu" ifadelerine yer verdi.