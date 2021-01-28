2021 Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet ile KYK, SGK, MTV vergi borç yapılandırma başvuruları son gün ne zaman?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şubat ayına kadar başvuruların alınacağı bilinirken ocak ayının bitimine kısa süre kala İnteraktif Vergi Dairesi ve e devlet üzerinden işlemler hız kazandı. Vatandaşın yükünü hafifleten bu kanunla birlikte KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcun 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı yakalanıyor. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman? 2021 e-Devlet ile KYK, SGK, MTV borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırma başvuruları son günlerde epey araştırılıyor. KYK, SGK, MTV borçları interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Son duyuruya göre vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmış bugün tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi 1 Şubat olarak kabul edilmişti…
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı. Vergi yapılandırma borcu 1 Şubat tarihinde sona erecek. İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi. İkinci taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.
7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.
Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri...