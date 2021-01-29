DOGECOİN durdurulamaz yükselişi sürüyor: Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu?

Bir günde yüzde 800 oranında artış göstererek dünyanın gündemine oturan Dogecoin, kripto para piyasalarında adından söz ettirmeye başladı. Çok hızlı bir yükseliş grafiği içerisinde bulunan bu kripto para birimi, art arda rekorlar kırdı. Bu noktada, 'Dogecoin nedir ve nasıl alınır?' sorusu da kripto para yatırımı yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Dogecoin nedir, neden yükseliyor ve kaç TL oldu? Dogecoin hakkında bilgiler haberimizde.
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
Dogecoin hakkında diğer bilgiler şu şekilde;
Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.
DOGECOİN YÜZDE 812 ARTIŞLA 7. SIRAYA ÇIKTI
Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin'deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30,921 dolar ve 34,320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.
Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 32,921.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Cuma günü erken saatlerde yeniden bu sınırın üzerini gördükten sonra, son 24 saatte yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 984 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 8,351 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,509 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 166 milyar dolara yükseldi.