DOGECOİN durdurulamaz yükselişi sürüyor: Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu?

Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.