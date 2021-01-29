DOGECOİN durdurulamaz yükselişi sürüyor: Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin ne kadar, kaç TL oldu?

DOGECOİN YÜZDE 812 ARTIŞLA 7. SIRAYA ÇIKTI

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti. Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin'deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30,921 dolar ve 34,320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 32,921.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Cuma günü erken saatlerde yeniden bu sınırın üzerini gördükten sonra, son 24 saatte yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 984 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,351 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,509 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 166 milyar dolara yükseldi.