ECHANCER projesi başladı

Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törenle imzaların atıldığı ENHANCER projesi kapsamında Gaziantep Ticaret Odası, GETHAM, Gaziantep Üniversitesi Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi hibe almaya hak kazandı. Yerelde iş geliştirme kapasitesini arttırmayı çalışacak proje, hem kooperatiflerde, hem de küçük ve orta ölçekli işyerlerinde istihdam yaratmayı hedefliyor.

Proje kapsamında kurulacak ortak kullanım tesislerinde ülkede geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile ev sahibi toplum Türklerin ortak iş kurmasını sağlayarak ihracat yapacak malların tespiti ile yerel ekonominin güçlendirmesine destek olacak. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve hibe almaya hak kazanan kurumların temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Bakanlığımız bünyesinde OSB'ler, teknoparklar, ARGE ve Tasarım Merkezleri var. Tüm bu ekosistemde birbirini tamamlayıcı yapıların hepsi bizde. Buradaki çalışmayı da İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüteceğiz. Biz bu fonları en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız. Dolayısıyla AB delegasyonundan bu konuda destek bekliyoruz. Türkiye'de ki bu fonun yatırdığı bütün paralar Türkiye'de yatırım yapacak fonlara gidecek" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, AB ile ortak yürütülen Arkeoloji Enstitüsü'nün artık tamamlanma üzere olduğunu, bilim dünyası ve kültür rotasının artık merkezinin Fırat ve Gaziantep olduğunu gördüğümüz yeni bir döneme başladığını söyledi. Şahin, "Pozitif psikoloji ve gündemle bunları çok daha fazla konuştuğumuz yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Aslında mesele buradaki hibe, mali destek değil. Aslında en büyük mesele kardeş olmamız, empati yapmamız" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriye'de iç savaşın çıktığı günden bu yana mülteci konusunda AB'nin Türkiye'ye destek verdiğini söyleyerek, "İşbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumları, ulusal yardım dernekleri, yerel işbirlikleri, belediyeler ve Türk halkı olağan dışı destekle ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan Türkiye dünyadaki en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapan bir ülke" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise proje ekibiyle sahada yapılan çalışmaların ardından hibe almaya hak kazanan kurumları tebrik ederek, ENHANCER Projesi kapsamında sağlanan imkanlardan en iyi şekilde fayda sağlanacağına inandığını kaydetti.