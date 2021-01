Eczacıbaşı'ndan 'sıfır tabanlı bütçe devrimi'

INBUSINESS'ın 'Sıfır Tabanlı Bütçe Devrimi' başlığı ile verdiği haberde, satın alma fırsatları dâhil yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini beliren Bülent Eczacıbaşı, "Eczacıbaşı Holding olarak önceki yıllarda başladığımız yalın, maliyet ve verimlilik odaklı çevik yönetim tarzını geçtiğimiz yıl tüm topluluk geneline yaydık. Bu yaklaşımın devamı olarak ana kuruluşlarımızda 'Sıfır Tabanlı Bütçe' projemizi tamamladık ve 2021'de uygulamalarına başlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Eczacıbaşı Holding'in pandemiye rağmen 2020'yi başarıyla tamamladığını ve 2021 gündemlerinde yatırım olduğunu kaydeden Bülent Eczacıbaşı, şunları söyledi:

"2020'de, işlerimizi dinamik bir şekilde yönettik. Salgın nedeniyle farklı senaryolar ve bu senaryoların olası sonuçlarına göre önlemlerimizi zamanında aldık. Yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle satışlarda yaşadığımız kayıpları, yılın ikinci yarısında pazarların açılması ile büyük oranda telafi ettik. Yılı genel anlamda hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla tamamladık. Günün ekonomik koşulları nasıl olursa olsun, büyümek ve yeni yatırımlar için her zaman yeni fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz. Geçen yıl başladığımız ve devam eden yatırımlarımız var. Gelişme ihtiyacı ya da potansiyel gördüğümüz alanlarda yatırım planlarımız da var. Hijyen ve sağlık ürünleri bu alanların başında geliyor. 2019'da kurduğumuz Eczacıbaşı Momentum platformu üzerinden doğrudan ve fon yatırımlarımızı hızlandırdık. Önümüzdeki dönemde bütün ana iş kollarımızda yatırım planlarımızı hayata geçireceğiz. Eczacıbaşı Topluluğu olarak, dijital dönüşümü odak noktasına alan bir strateji ile ilerliyoruz. Bu yaklaşımımızın dijital platformlar üzerinden ciro artışımıza ivme kazandıracağını umuyoruz. 2021'de de, farklı iş kollarımızda uzun vadeli büyümemizi destekleyecek yatırımlara da devam edeceğiz. Mevcut ve yakın gelecek için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri gözden geçirmek elbette kaçınılmaz. Öncesinde olduğu gibi, Covid-19 salgını sonrası ekonomik dinamikleri tüketici davranışları belirleyecek. Bu nedenle, portföyümüzde tüketicilerin sağlık ve hijyen ihtiyacına cevap veren ürünlerimizin ağırlığının da artmasını hedefliyoruz."

Bülent Eczacıbaşı, "2021 ve sonraki yılları kurgularken, ülkemiz ve dünyadaki gelişmelerin iş kollarımız üzerindeki olası etkilerini dikkate alan, büyüme iddiası olan ancak olası olumsuzluklara karşı da önlemler içeren bir plan ile ilerliyoruz. Finansal yapımızın gücünü, bizi hem ekonominin risklerinden koruması, hem de titizlikle düşünülmüş yatırımlarımızı fonlama imkânı sağlaması açısından son derece önemli görüyoruz" sözleriyle de temkini elden bırakmadıklarını ortaya koydu.

"İNSANLIĞIN DERSİNİ ALDIĞINI UMUYORUM"

Pandemiden bu yana ilk kez konuşan Bülent Eczacıbaşı'nın sürece ilişkin dikkat çeken açıklamaları şöyle:

*Uzun yıllar hafızalarımızdan silinmeyecek bir yılı geride bıraktık. Hayat boyu edindiğimiz bilgi ve deneyimler stres testinden geçti. Bu arada yeni pek çok şey öğrendik. En büyük süper gücün doğa olduğunu anladık. Doğanın olağanüstü sınaması karşısında akıl, bilim ve işbirliği dışında elimizde başka hiçbir şey olmadığını gördük.

*Umudum, bu deneyimden gerekli dersleri çıkartmış olmamız. Bu dönemin ileride insanlık için bir 'uyanış dönemi' ve büyük bir dönemeç olarak hatırlanması...

*Olağanüstü doğa olaylarına, büyük alt-üst oluşlara hazırlıklı olmanın, tedbirli olmanın, gereksiz tüketimden ve israftan kaçınmanın öneminin anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz.

* Mesajı alıp almadığımızı, iklim değişikliğine karşı izlenen politikalara bakarak göreceğiz. Çünkü insanlığı bekleyen asıl büyük felaket o yönden yaklaşıyor.

SIFIR TABANLI BÜTÇE NEDİR?

Sıfır Tabanlı Bütçe: Hemen hemen tüm şirketlerin uyguladığı geleneksel bütçelemeden farklı olarak, her yıl sıfırdan başlanarak yeni bütçeleme yapılmasını gerektiren bir teknik. Uygulanması ise oldukça zor ve kaliteli insan kaynağı ihtiyaç gerektiriyor. Bu teknikte yöneticiler daha fazla sorumluluk alıyor ve planlamalarını her yıl yeniden yapıyor. Her proje her yıl yeniden gerekçelendiriliyor ve belirli kararlar birim yöneticisi tarafından alınıyor, üst yönetime gitmiyor.

INBUSINESS ŞUBAT SAYISINDA NELER VAR?

*Yeni düzenleme beklenen kripto para piyasasında yeni dinamikler.

*Bir ayağı gazda, bir ayağı frende gelişmeleri yakından takip eden holdinglerin 2021 stratejileri.

*Asya'nın ihracatta umut veren 4'lüsü: Vietnam, Endonezya, Hindistan ve Bangladeş'in dünyadan en çok alım yaptığı ve Türkiye'nin rekabette önde olduğu ürünler.

*Pandemiye rağmen hız kesmeyen üst düzey yönetici transferleri ve uzayan evde çalışma saatlerinin psikolojik etkileri.