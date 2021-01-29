Fahiş fiyata sıkı denetim

Türkiye genelinde özellikle son haftalarda marketler başta olmak üzere alış veriş merkezlerindeki fahiş fiyat artışları, şikayetlerinin yaşanmaması için Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir ilçesinde denetimleri artırıldı.

Bu kapsamda, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINI İÇİN DENETİMLER SIKLAŞACAK

Ülke genelinde Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla başlatılan denetimlerin Yenişehir ilçesinde de aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci,''Zabıta ekiplerimiz ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenlerimizle birlikte yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelenmektedir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.