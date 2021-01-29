FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır? FAST sistemi üst limiti ne kadar oldu?

FAST SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR? FAST SİSTEMİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) yeni ödeme sistemi FAST'in pilot uygulamanın ardından kullanıma açıldı. FAST sistemi ile, vatandaşlar para transferlerini bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirebililiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.