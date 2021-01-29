Güven endeksi 3 ayın zirvesinde

Hükümetin aldığı tedbirlerle pandeminin etkisini azaltıp geçen yıl dünyada büyüyen üç ülkeden biri olması beklenen Türkiye'de, ekonomiye güven de yükselişini sürdürüyor. Ekonomik güven endeksi, 2021'e de artışla başladı. Endeks ocakta, aralık ayına göre yüzde 1.6 artarak 96.2 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 83.3 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.