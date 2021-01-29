Her 3 Ukraynalı turistten 2'si Türkiye'yi seçti

Turizmde rekorların yaşandığı 2019'da 2,5 milyon kişinin yurt dışına tatile gittiği Ukrayna'da, geçen yıl 750 bin kişi turistik amaçlı seyahat gerçekleştirdi.

TATİL İÇİN ROTALARINI ANTALYA'YA ÇEVİRDİLER

Salgın döneminde seyahat eden 750 bin kişinin 560 bini Türkiye'ye geldi; bu turistlerden tamamına yakını da tatil için Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifikası Programı kriterleri doğrultusunda güvenli ve sağlıklı tatil hizmeti veren kent, Ukraynalılar için de vazgeçilmez tatil merkezi oldu.

Ukraynalıların 2021 için de rezervasyonlara başladığı bildirildi.

"BU YIL DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 1 Temmuz'dan itibaren Ukraynalı turistlerin kente gelmeye başladığını söyledi.

Ağustos, eylül ve ekimde Ukrayna trafiğinde hareketliliğin daha da arttığını anlatan Yağcı, tatil için yurt dışına çıkan Ukraynalıların rotasını Antalya'ya çevirdiğini belirtti.

Her 3 Ukraynalı turistten 2'sinin Antalya'da tatil yaptığını vurgulayan Yağcı, "Salgın sürecinde tedbirlerimizi alarak güvenli bir hizmet sunduk. Bu yıl da aynı tedbirler kapsamında misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." dedi.

Rusya'dan sonra Ukrayna'nın da önemli bir pazar olduğunu ifade eden Yağcı, bu yıl daha fazla Ukraynalı turisti beklediklerini kaydetti.