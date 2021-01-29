İstihdamda sevindiren haber: Kayıt dışı istihdam yüzde 3.9 azaldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kayıt dışı istihdamın yüzde 3.9 oranında azaldığına dikkat çekti. Arslan, "Pandemi döneminde ilginçtir, kayıt dışı azalmada bir azalma var. Kayıt dışı istihdamda 3.9 oranında düşme var, bu daha önce yüzde 35 civarındaydı. 2019 Ekim-2020 Ekim oranlarına baktığımızda kayıt dışı istihdam yüzde 31'e düşmüş görünüyor. Rakamlardaki olumlu gelişme beni açıkçası heyecanlandırdı" dedi. Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile biraraya gelen Arslan, salgınla mücadele döneminde çalışma hayatı gündemini değerlendirdi.

KIYASLANMAYACAK BAŞARILAR VAR

Türkiye'nin çalışma hayatında başka ülkelerle kıyaslanmayacak kadar başarısı olduğunu söyleyen Arslan, "Biz en azından bu ülkede hem kamu hem özel sektörde hiç değilse toplu sözleşme düzeninde ücret artışları az veya istediğimiz gibi olmasa da toplu sözleşmeleri yapabiliyoruz" diye konuştu. Arslan, kamu kurumlarındaki işçilerin kendi işkollarında tescil edilmesiyle birlikte 200 bin üye kaybettiklerini söyledi. Arslan, "Bazı sendikalarımızın üye sayısı o kadar azaldı ki yüzde 1 barajının altına düşecek noktaya geldiler. Bir anda teşkilatınızın üçte birini kaybediyorsunuz. Bu çok ciddi zarar verdi çalışma hayatına" dedi. Arslan, ücretsiz izin uygulamasının kurallara bağlanması gerektiğini kaydederek, "Olağanüstü dönem sona erdiği anda otomatik 4857'ye geri dönülmesi gerekiyor. Aksi halde olağanüstü dönemlerin uygulamasını devam ettirirsek işten çıkarma yasağını da devam ettirmemiz gerekiyor. Bu, bir yasal düzenlemeyle geri alınmalıdır" diye konuştu.