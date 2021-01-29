Rusya’ya ilk ihracat treni yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Rusya'ya gidecek olan ilk blok ihracat treninin 4 bin 650 kilometre yolu 15 vagonuyla, 8 günde kat ederek Türk sanayicisinin ürününü Rusya'ya ulaştıracağını duyurdu. Bakanlık aynı zamanda yeni Türkiye-Çin ihracat treninin de aynı gün yola çıkacağını aktardı.Aralık ayı içerisinde, Bakü- Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerinin de işletilmeye başlanacağını aktaran bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'da tarihi Ankara Garı'ndan uğurlanacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının bir ürünü olan ilk blok ihracat treni, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 adet beyaz eşya taşıyacak."Ankara'dan yola çıkacak trenin, Gürcistan-Azerbaycan'dan geçerek varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 km yolu, 8 günde kat edeceği bildirildi. Bakanlık, "Pandemi sürecinde ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan demiryolu taşımacılığının, Türkiye- Rusya aksında da başlatılması ile yepyeni bir döneme adım atıldı. Karayolu ve demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan Türkiye- Rusya arasındaki bu taşıma; ihracatçılarımıza önemli bir alternatif olacak" açıklaması yaptı.Çin ve Rusya ihracat trenleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 7 yılda demiryolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek, şunları söyledi: "Demiryolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2023'te yüzde 60 olacak" dedi.