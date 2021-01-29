Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları gelişmeleri: (30 Ocak 2021) Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Serbest piyasalardan gelen altın fiyatları hareketleri binlerce kişi tarafından takip edilirken vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla ilerleyen günlerdeki seyir konusunda uzman yorumlarını da göz önünde bulunduruyor. Gelen aşı haberleriyle düşüş yaşayan altının gram fiyatı bugün gelen verilere göre; 433 TL'den işlem görüyor. Peki, 30 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR! (30 OCAK 2021)

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…