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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 29 Ocak Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

: sürpriz hareketlilikte! 29 Ocak Kapalıçarşı'da , gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Serbest piyasaların son işlem gününde hareketlilikleri yakından izleniyor. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. fiyatı bugün 436 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da yükseliş grafiği içerisinde ilerliyor. Peki, 29 Ocak 2021 çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 29 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek canlı altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 29.1.2021 07:08 Son Güncelleme: 29.1.2021 07:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 29 Ocak Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş neticesinde 436 TL'ye ulaştı. TL'den değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana ise bir inişli bir çıkışlı grafik içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

29 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının son günlerinde nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 29 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.910,00
  • Satış: 2.953,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.920,00
  • Satış: 2.964,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 436,61
  • Satış: 436,69

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.421,00
  • Satış: 1.445,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 711,00
  • Satış: 723,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.818,69
  • Satış: 2.875,90

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 394,50
  • Satış: 423,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 29 Ocak Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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