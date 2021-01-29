SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilikte! 29 Ocak Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş neticesinde 436 TL'ye ulaştı. TL'den değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana ise bir inişli bir çıkışlı grafik içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

29 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının son günlerinde nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 29 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.