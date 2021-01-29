Son Dakika Haberi | Bakan Dönmez'den Çin'e ihracatla ilgili açıklama: 15 gün içerisinde yapabileceğiz...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." dedi.

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