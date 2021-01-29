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Son Dakika Haberi | Bakan Dönmez'den Çin'e ihracatla ilgili açıklama: 15 gün içerisinde yapabileceğiz...
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması töreninde konuştu. Bakan Dönmez Çin'e ihracat ile ilgili "Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 29.1.2021 10:29ABONE OL
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." dedi.
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Son Dakika Haberi | Bakan Dönmez'den Çin'e ihracatla ilgili açıklama: 15 gün içerisinde yapabileceğiz...