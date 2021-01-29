Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafelere ve restoranlara destek ödemesi nedir, ne zaman yapılacak?

Son dakika haberleri... Kafelerin, lokantaların ve restoranların açılacağı tarih merak ediliyor. Kasım ayında çıkartılan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yalnıza 'gel-al' ve paket servis ile hizmet veren bu işletmeler, bir süredir yeniden açılacakları tarihi bekliyor. Vaka sayılarındaki düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, kafelerin ve restoranların yeniden açılması gündeme geldi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından restoranları, lokantaları ve kafeleri ilgilendiren pandemi destek ödemesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

KAFELERE, LOKANTALARA VE RESTORANLAR DESTEK ÖDEMESİ!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını son dakika olarak bildirdi. Buna göre, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020'de önceki yıla göre cirosu 50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının yüzde 3'ünü devlet karşılayacak. Ciro kaybı destek ödemesi 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.