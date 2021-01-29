Yılda14 milyon 500 bin kilowat/saat elektrik üretecek

Çorum Biyokülte Elektrik Üretim Tesisi'nin 67 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yenilenebilir enerjide Çorum'un çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

YILDA 14 MİLYON 500 BİN KİLOVAT/SAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

Çorum Belediyesi olarak bizler de alternatif enerji kaynaklarına yöneldiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Gururla söyleyebilirim ki Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji hususunda çok iyi bir noktada. Belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 76'sını Samsun'un Ladik ilçesindeki 4 adet Rüzgar Enerjisi Santralimizden (RES'ten) karşılıyoruz. Bu oranı yüzde 100'ün üzerine çıkarmayı ve daha fazla enerji üretmeyi hedeflediğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda bir takım projeleri hayata geçirme sözü vermiştik. İşte o projelerden biri de bugün tanıtımını yaptığımız Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi. Yılda 22 milyon kilowat/saat enerji tüketiyoruz. Şu an 15 milyonunu RES'ten elde ediyoruz. Biyokütle Tesisi'yle enerji açığı makasını biraz daha daraltmış olacağız. Çöpten elektrik üretimi olarak ifade edebileceğimiz bu tesis, bir hemşehrimizin ihaleyi almasıyla kısa sürede vücut buldu ve başarılı bir şekilde üretime başladı. Burada yılda 14 milyon 500 bin kilowat/saatlik enerji üretimi olacak" diye konuştu.

'SIRADA GES VE HES VAR'

Yenilenebilir enerjiye kapasiteyi artırarak devam edeceklerini vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "RES'le birlikte 18 milyon kilowat/saate ulaşan enerji üretimimizin tüm ihtiyacımızı karşılayabilmesi için çok az bir açık kaldı. 1,25 milyon kilowat/saatlik GES yatırımını bir kaç ay içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabi bununla da yetinmeyeceğiz, geriye tek bir yenilenebilir enerji kaynağı kalıyor o da Hidroelektrik Santrali (HES). Kısa sürede bu projeyi de tamamlayıp, ihale ederek hayata geçirmiş olacağız. Böylece Rabbimiz'in bize vermiş olduğu tüm doğal enerji kaynaklarını kullanmış olacağız. Rüzgârdan RES, güneşten GES, çöpten Biyokütle, sudan da HES'i hayata geçirmiş olacağız. dedi.