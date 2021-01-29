Ziraat’in tahviline 3 kat talep geldi

Yabancıyatırımcıların Türk varlıklarına geçen yılın kasım ayında başlayan ilgisi artarak devam ediyor. Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkânlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.Kuru, "Eurobond ihracı, yüzde 5.375 kupon oranıyla gerçekleştirildi. İhraç, Türkiye'den sermayesinin yüzde 100'ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk 'sürdürülebilir eurobond' olup uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacak. Yurtdışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya'daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir" dedi.Kaynağın ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve istihdamın sürekliliğini sağlamaya yönelik çevresel ve sosyal temalı krediler yoluyla müşterilerine aktarılacağını belirten Kuru, "İhracın 3 katını aşan talep ve nitelikli yatırımcı ilgisi, Türkiye ekonomisine olan güvenin teyidi niteliğinde. Bankamızın 'sorumlu bankacılık' stratejisi çerçevesinde toplum ve çevre odaklı bir yaklaşımla değer katmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.