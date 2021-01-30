2023’te her evde hızlı internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, internet altyapısının geliştirilmesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, 2023 yılında her evde hızlı internet bulunmasını sağlayacaklarını söyledi. Sayan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılıp gelişmeler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Sayan, interneti olmayan köylere devlet eliyle yatırım yapılacağını, belirterek, "Ulusal geniş bant planı var. 2023 yılında her eve geniş bandın 100 megabit seviyelerine ulaştırılmasıyla ilgili hedef var" dedi. Sayan, telif haklarının internet ortamında da korunması için çalışma yaptıklarını bunun bir parçasının da maç yayınları olduğunu söyledi.Sayan, maçlar devam ederken yayın hakkına sahip kuruluş dışında bunu alıp yayınlayan sitelere anında müdahale edebilmelerini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Sayan, medya okuryazarlığı üzerine çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Hedefimiz gençlerin siber zorbalığa maruz kalmadan sosyal medyayı kullanması" dedi.