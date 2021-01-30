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700 bin işçinin ilave tediyeleri yatıyor

700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı

ANKARA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 ABONE OL
700 bin işçinin ilave tediyeleri yatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.
Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık'ta ödenecek" ifadelerini kullandı.
Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğuna, ikişer taksitte ödendiğine işaret eden Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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700 bin işçinin ilave tediyeleri yatıyor
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