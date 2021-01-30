Akkim Kimya’dan dev satın alma

Kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, stratejik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket satın almalarıyla büyüme hedeflerine ilerleyen Akkim, 63 milyon dolar karşılığında USK Kimya'yı bünyesine kattı. Rekabet Kurulu'nun şubat ayı içinde mutabakatı onaylaması ve devir işlemlerinin ay sonuna kadar neticelenmesi bekleniyor. Akkim bünyesine dahil olan USK Kimya, dünyanın lider karboksimetil selüloz (CMC) üreticileri arasında. Şirket, yıllık 40 bin tona varan üretiminin yüzde 80'inini ihraç ediyor.