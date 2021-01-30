Çiftçi borçlarına da erteleme geliyor

Başkan Erdoğan son olarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan etkilenen lokanta ve kafe gibi ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını açıkladı. Desteklerin sadece esnaf ile sınırla kalmadığı, çiftçilere dönük de bazı hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlarca yürütülüyor.Pandemi dönemi ile birlikte önemi çok daha artan tarım sektöründeki üretimin sorunsuz devamı için çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesini hedefliyor. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 6 ila 1 yıl arasında ertelenmesi gündemde. 6 aylık seçenek daha ağırlık kazanıyor. Ancak pandeminin durumuna göre konunun tekrar ele alınabileceği belirtiliyor. Çiftçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle gelen haciz uygulamasına mart ayı sonuna kadar ertelenmişti. Haciz ertelemesinin süresinin daha da uzatılması da gündemde. Çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir hazırlık yapıldı. Ancak bu konuda net bir karar verilemedi. Borçlar nasıl yapılandırılacak, faizler silinecekse bu hangi yöntemle yapılacak gibi konularda son karar Başkan Erdoğan'da.