Garanti BBVA’dan ekonomiye 416 milyar TL

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL'ye ulaştı. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "2020 yılı, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan farklı dinamiklere ve zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem de stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık. Hiç tecrübe etmediğimiz olağanüstü şartlarda ciddi bir kredi büyümesine şahit olduk." şeklinde konuştu.