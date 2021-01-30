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Canlı altın fiyatlarından gelişmeler: (30 Ocak 2021) Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin üzerindeki gelişmelerini gün içerisinde yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde rekor fiyatlara ulaşan sarı metal ardından ise geçtiğimiz ay grafiğinde ciddi bir düşüşe imza atarken uzmanlar bu düşüş hareketini olumlu yöndeki aşı haberleriyle bağdaştırmış ve bir süre fiyatların düşüşünü sürdüreceğini öngörmüştü. Bu kapsamda yatırımlarına yön vermek üzere binlerce kişi canlı ve güncel rakam araştırmasına çıktı. Peki, 30 Ocak 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2021 08:25 Son Güncelleme: 30.1.2021 08:25 ABONE OL
Canlı altın fiyatlarından son dakika gelişmeler: 30 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Serbest piyasalardan gelen altın fiyatları hareketleri binlerce kişi tarafından takip edilirken vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla ilerleyen günlerdeki seyir konusunda uzman yorumlarını da göz önünde bulunduruyor. Gelen aşı haberleriyle düşüş yaşayan altının gram fiyatı bugün gelen verilere göre; 433 TL'den işlem görüyor. Peki, 30 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR! (30 OCAK 2021)

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.910,00
  • Satış: 2.953,00

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.920,00
  • Satış: 2.964,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 436,61
  • Satış: 436,69

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.421,00
  • Satış: 1.445,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.818,69
  • Satış: 2.875,90

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 394,50
  • Satış: 423,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 711,00
  • Satış: 723,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Canlı altın fiyatlarından son dakika gelişmeler: (30 Ocak 2021) Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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