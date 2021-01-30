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Silopi’ye 3 milyon 800 bin TL değerinde stadyum

’ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Yaklaşık 3 Milyon 800 bin değerinde olan stadyumun eski ve yeni halini sosyal medya hesabında paylaştı.

MEHMET DEMİRHAN
Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:04 ABONE OL
Silopi’ye 3 milyon 800 bin TL değerinde stadyum

Silopi stadyumu 3 aylık çalışmanın ardından yeni görünüme sahip oldu. İlçede ilk kez gece aydınlatmalı stadyum faaliyete geçti. Silopi'de çeşitli spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan stadyumun 3 milyon 800 bin liraya mal olduğu bildirildi. Stadyuma ayrıca yapılan ek tribünler ile seyirci kapasitesi 2 bine yükseldi. Silopi stadyumunda oynayan çocuklar ise, stadyumun yapılmasında dolayı oldukça mutlu olduklarını söylediler. Daha önce çamurlu sahada spor yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen çocuklardan Barış Gezer, artık daha temiz bir sahada spor yapacakları için mutlu olduklarını söyledi. Bir başka çocuk Mehmet Yılmaz ise Silopi'de ilk kez aydınlatmalı stadyum gördüklerini ve artık gecede spor yapabilecek olmasından dolayı sevinçli olduğunu ve stadyumun yapımında emeği gecen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

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Silopi’ye 3 milyon 800 bin TL değerinde stadyum
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