Silopi’ye 3 milyon 800 bin TL değerinde stadyum

Silopi stadyumu 3 aylık çalışmanın ardından yeni görünüme sahip oldu. İlçede ilk kez gece aydınlatmalı stadyum faaliyete geçti. Silopi'de çeşitli spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan stadyumun 3 milyon 800 bin liraya mal olduğu bildirildi. Stadyuma ayrıca yapılan ek tribünler ile seyirci kapasitesi 2 bine yükseldi. Silopi stadyumunda oynayan çocuklar ise, stadyumun yapılmasında dolayı oldukça mutlu olduklarını söylediler. Daha önce çamurlu sahada spor yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen çocuklardan Barış Gezer, artık daha temiz bir sahada spor yapacakları için mutlu olduklarını söyledi. Bir başka çocuk Mehmet Yılmaz ise Silopi'de ilk kez aydınlatmalı stadyum gördüklerini ve artık gecede spor yapabilecek olmasından dolayı sevinçli olduğunu ve stadyumun yapımında emeği gecen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.