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haberi | Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçıya yeni destek

haberi: Ticaret Bakanı ihracatçılara yönelik desteği duyurdu. Bakan Pekcan, küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlere ilave destek sağlanacağını açıkladı. 5 puanlık ilave destek 'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 30.1.2021 10:54 Son Güncelleme: 30.1.2021 11:02 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçıya yeni destek

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DE DESTEKLEYECEĞİZ

Bakan Pekcan, "Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine Yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Pekcan duyurdu: İhracatçıya yeni destek
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