Türk varlıklarında pozitif ayrışma! Kararlı adımlar etkisini gösterdi

Ekonomide yeni dönemin şifrelerinin alındığı 6 Kasım 2020'den bu yana ise Türk Lirası dolar karşısında yüzde 16.82 değer kazanarak açık ara ilk sırada yer aldı. Bu dönemde ikinci sırada yüzde 4.58 ile Kolombiya pesosu bulunuyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Türk Lirası'nın son 3 aydaki ve aylık performansı bakımından diğer gelişen ülke paralarından pozitif ayrışan bir konumda yer almayı sürdürdüğünü ifade eden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, 'Kasım ayının başından beri değişen makro perspektif ve uygulanan şahin para politikalarının etkisiyle beraber TL, eğilimini pozitif bir şekilde kırmıştır. Merkez Bankası, politika uygulamalarına dair olarak güçlü yönlendirmesini sürdürüyor. Sn. Naci Ağbal'ın Perşembe günü Enflasyon Raporu sunumunda da sıkı para politikasına bağlı kalma sözü bu ay liranın kazanımına önemli katkıda bulundu. Küresel risk iştahını da bir yandan takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak makro perspektif ve para politikası uygulamalarına dair algısal bir bozulma olmadığı sürece TL değer kazanma isteğini sürdürecektir. Enflasyonda çözülme ve ters para ikamesi kurlardaki düşüşe daha uzun sürede katkı verecek unsurlar, bunun için mevcut politikaların devamına ve sonuçlarının görülmesine bağlı bir durum söz konusu olabilir' dedi.

PARA BİRİMLERİNİN OCAK PERFORMANSI

Ülke Değişim (%)

Türkiye 2.02

Çin 1.60

Macaristan 0.80

Tayvan 0.35

Çekya 0.25

Hindistan 0.15

Endonezya 0.14

3 AYLIK PERFORMANS

Ülke Değişim (%)

Türkiye 16.82

Kolombiya 4.58

Çekya 4.46

G. Afrika 3.85

Çin 2.92