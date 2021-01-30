Türkiye’nin sarımsağı Gaziantep’ten

Bir zamanlar Kastamonu'yla anılan sarımsağın üretim merkezi artık Gaziantep'e kaydı. Gaziantep'in Araban ilçesinde başta olmak üzere bereketli topraklarında üretilen sarımsaklar Türkiye üretiminin yüzde 21'ine denk geliyor. İl genelinde 2020 yılında 34 bin ton sarımsak üretimi gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü verilerine göre kentte pek çok tarım ürününde olduğu gibi sarımsakta da ciddi bir artış söz konusu. Gıda ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, devletin sağladığı merkezi destekler ve il genelinde özel olarak uyguladıkları tarımsal destek projeleriyle sarımsak üretiminde önemli bir artış sağlandığını açıkladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde üretimin artmasıyla Sarımsak Üreticileri Birliği de kurulduğunu belirten Karayılan, "Eskiden sarımsak denilince akla Kastamonu gelirdi, ancak artık Gaziantep ve Araban ilçesi öne çıkıyor. Bereketli topraklara sahip Araban ilçemizde yapılan üretimin artmasıyla Gaziantep tek başına ülke üretiminin yüzde 21'ini gerçekleştirir hale geldi" dedi.

Gaziantep'te 6 yıl içinde üretim alanlarında yüzde 450 oranındaki artışla 34 bin ton civarında sarımsak üretimi yapıldığı bildiren Karayılan, "İlimizde 21 bin 701 dekarlık alanda sarımsak üretimi yapılıyor. Gaziantep sarımsağı büyük rağbet görüyor. Son yıllarda üretimin artmasıyla bu sektöre dayalı ihracat da ciddi ölçüde arttı. Ülkemiz tarımsal ürün ihracatının yüzde 11'ini ilimiz tek başına yapıyor" diye konuştu.