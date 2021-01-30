Ürünlerin verileri dijitale taşınıyor

Migros, İcra Başkanı Özgür Tort'un Dünya Perakende Başkanlığı'nı üstlendiği Consumer Goods Forum (CGF) tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin Türkiye kanadına öncülük ediyor. Konuyla ilgili olarak Tort, "Tüketici ürünün her bilgisine ulaşabildiği ve bu bilgiler her ürün için aynı standartta sunulduğu zaman gerçek müşteri deneyiminden söz edebiliriz. Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Migros olarak özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik" dedi.