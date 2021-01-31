Covid-19 salgını ezber bozdurdu: Turizm tarihinde bir ilk yaşandı

KİŞİ BAŞI GELİR ARTTI

Yavuz, geçen yıl gelen turist sayısında düşüş olmasına karşın kişi başı gelirde artış yaşandığını ifade etti.

Turizmde en iyi yıl olarak tarihe geçen 2019'da kişi başı gelirin 666 dolarla kapandığını belirten Yavuz, "Salgın döneminde kişi başı turist geliri 762 dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte ise bu rakam 854 dolara ulaştı. Bunun nedeni de konaklama süresi ve portföy değişikliği." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya turizminde kemikleşmiş önemli bir portföye sahip olduğunu aktaran Yavuz, Türkiye'ye gelen yaklaşık 16 milyon ziyaretçinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

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