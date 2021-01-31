İhracatçıya 2 koldan destek

İhracatçılara destekler artırıldı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla yüksek katma değerli beş hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetleri daha güçlü desteklenecek.Yapılan düzenlemeyle, otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de katıldıkları yurtdışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığı'nca sağlanmakta olan ilave destek oranları beşer puan daha artırılacak. Ticaret Bakanlığı, uluslararası rekabetin geliştirilmesine yönelik katkılar kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyecek.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz" dedi.