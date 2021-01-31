SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sorgulamaları başladı. Haftanın her günü düzenli olarak araştırılan alış ve satış fiyatları özellikle koronavirüs salgını süresince büyük önem taşıyor. Kimi zaman yükseliş eğilimi gösteren sarı metal kimi zaman ise düşüş eğilimi gösteriyor. İnişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı ise sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 OCAK 2021 PAZAR

Altın fiyatları haftanın son gününde de sabah saatleri itibarıyla sorgulanan konular arasında yerini alıyor. Bugün cumhuriyet altını 2.908 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 707 liradan işlem görmektedir.

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;