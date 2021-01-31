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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde ile ilgili gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla takip ediliyor. Koronavirüs salgını süresince inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken canlı ve güncel rakamlar ise bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 392 liradan işlem görürken ata altın ise 2.894 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 31.1.2021 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sorgulamaları başladı. Haftanın her günü düzenli olarak araştırılan alış ve satış fiyatları özellikle koronavirüs salgını süresince büyük önem taşıyor. Kimi zaman yükseliş eğilimi gösteren sarı metal kimi zaman ise düşüş eğilimi gösteriyor. İnişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı ise sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 OCAK 2021 PAZAR

Altın fiyatları haftanın son gününde de sabah saatleri itibarıyla sorgulanan konular arasında yerini alıyor. Bugün cumhuriyet altını 2.908 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 707 liradan işlem görmektedir.

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 392,40

SATIŞ: 421,58

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.894,00

SATIŞ: 2.934,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.908,00

SATIŞ: 2.952,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.804,77

SATIŞ: 2.862,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.414,00

SATIŞ: 1.436,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 707,00

SATIŞ: 719,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 433,43

SATIŞ: 433,53

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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