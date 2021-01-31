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HABERİ! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Ocak 2021)

Kapalıçarşı’dan ile ilgili gelen haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatları üzerinde de doğrudan etkili oldu. Geçtiğimiz yıl ciddi bir yükseliş yaşayan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte düşüşe geçmişti. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, ‘güncel ve canlı altın fiyatları’ bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 31 Ocak 2021 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2021 14:11 Son Güncelleme: 31.1.2021 14:11 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ocak 2021

Son Dakika Haberi… Geçtiğimiz yıl sert iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları, yeni yılda daha sakin bir grafik sergiliyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatları üzerindeki artışın nedeni oldu. Kasım ayında gelen aşı haberlerinin ardından ise, altın sert düşüşe geçti. Peki, 31 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (31 OCAK PAZAR)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 31 Ocak 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.894,00
  • Satış: 2.934,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.908,00
  • Satış: 2.952,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 433,43
  • Satış: 433,53

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.414,00
  • Satış: 1.436,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.804,77
  • Satış:2.862,25

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 392,40
  • Satış: 421,58

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 707,00

Satış: 719,00

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SON DAKİKA HABERİ! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Ocak 2021)
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