Türkiye'nin gurur projesinde sona doğru

Türkiye'nin gurur projesi YusufeliBarajı'nda sona yaklaşıldı.Üç bakan dünprojeyi yerinde gördü.Sabah saatlerindebaraja gelen Çevreve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Ulaştırmave Altyapı Bakanı AdilKaraismailoğlu ile Tarımve Orman Bakanı BekirPakdemirli, YusufeliBarajı sahasında incelemelerdebulundu.Artvin, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasında sona gelindi. Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz çalışmalar sürüyor. Gövde imalatındaki lider blokta 152 bin metreküp beton da döküldü. Bakanlar, şantiye alanında toplantı gerçekleştirip, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar, ilçenin yeni yerleşim yerindeki çalışmaları da inceledi.Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda 143 baraj yapılacak.