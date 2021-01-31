Vergiyi vatandaşa yansıtmayan kazanacak

Cep telefonu ve sabit telefon görüşmeleri ile data ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 7.5'tan 10'a çıkarıldı. Operatörlerin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Daha önce müşterisiyle vergiler dahil bir fatura tutarı karşılığı anlaşma yapan operatörlerin vergiyi vatandaşa yansıtmayabileceği belirtilirken, eğer vergi artışı vatandaşa yansırsa ortalama 100 liralık faturada 2.5 liralık yükseliş olacak.Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefondan yüzde 15, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 olarak alınan ÖİV, Eylül 2017'de yapılan düzenlemeyle 7.5 olarak sabitlenmişti. Böylece vatandaşlar hem yüksek vergiden hem de karmaşıklıktan kurtulmuştu. Dün ise oran yüzde 10 olarak tespit edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ÖİV'in yüzde 7.5'tan yüzde 10'a çıkarılması kararının doğrudan vatandaşı etkilemediğini anlatırken, "Bu verginin artırılması operatörün bunu vatandaşa yansıtıp yansıtmayacağı ile ilgili de bir durum. Yani daha önce tüm vergiler dahil faturayı internet, telefon ya da TV paketi 100 lira olarak belirleyen bir şirket, 'Ben yine bunu 100 lira olarak uygulamaya devam edeceğim' diyebilir. Çünkü operatörler arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Diğerlerinden bir adım öne çıkmak isteyen operatörler kendi içerisinde bu rakamı finanse edebilirler" değerlendirmesinde bulundu.Telkoder Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu, mobil haberleşmede yüzde 18 KDV, 15 Hazine payı, 10 ÖİV olmak üzere toplam yüzde 43 vergi bulunduğunu belirterek, "Sabit haberleşmede Hazine payı bulunmuyor. ÖİV doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na giden bir vergi. Bu nedenle daha önce internet ve telefon için şirketlerle taahhüdünüz bulunsa bile örneğin 100 lira bir fatura ödüyorsanız şimdi artan vergiyle 102.5 lira fatura ödeyebilirsiniz. Buna operatörler karar verecek" dedi. Vergi oranındaki artışın faturaya yansıması durumunda yüzde 33'lük bir artış olacak.Edinilen bilgiye göre, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone izleyeceği politikayı belirlemek için çalışma başlattı. Kararın çok yeni olduğunu anlatan operatör temsilcileri, üst yönetimleri ile tüm finansal boyutuyla konunun masaya yatırıldığını ve birkaç gün içerisinde bu noktada nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceğini ifade etti.