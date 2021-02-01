Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde AGİ ücretleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışan çalışmayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi zam oranı evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz olma durumuna göre değişiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı asgari ücretin neti 2.825 lira 90 kuruş oldu. Peki AGİ ne kadar oldu? 2021 Evli, bekar Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar, kaç TL?

AGİ NE KADAR? 2021 AGİ ÜCRETLERİ!

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ ücretleri belli oldu. Asgari Geçim İndirimi; Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ zammı da netlik kazandı. İşte AGİ 2021 tablosu…