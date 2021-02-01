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’luya emeklilik fırsatı

Milyonlarca vatandaşın borcundan kurtulacağı yapılandırmaya başvurmak için bugün son gün. Yapılandırma aynı zamanda milyonlarca ’luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. İşte ayrıntılar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 1.2.2021 ABONE OL
Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı

Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak.
Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. İşte yasa ile sağlanan imkânlar:
1 YAPILANDIRMA: 1 Şubat'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.
31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
2 DONDURMA: Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını 1 Şubat'a kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.
3 İHYA: Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar, ay başına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya başvurusunda bulunabilecek.



PRİM BORCU İÇİN ÇÖZÜM
Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Bu arada SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

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Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı
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